Bakanlık harekete geçti: Mansur Yavaş’ın işgaline suç duyurusu

ZİNSİZ İŞLEM

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi. İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.