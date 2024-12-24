Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.