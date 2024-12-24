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Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:49 Son Güncelleme: 24.12.2024 11:51

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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