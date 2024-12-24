Başkan Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirildi! 60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş: İşte detaylar!

Projenin detayları şöyle:

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA: Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.

60 BİN GENÇ: İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak.