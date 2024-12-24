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Giriş Tarihi: 24.12.2024

Çığ kurbanı Emre son yolculuğuna uğurlandı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çığ kurbanı Emre son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı sporcularından 4'ü düşen çığın altında kaldı. 4 sporcudan 3'ü yaralı olarak kurtulurken, çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Emre Yazgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Yazgan'ın naaşı uçakla Trabzon'a getirildi. Genç sporcu için Yukarıköy Mahallesi Camii'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul eden baba Fatih ve anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durabildi. Genç sporcunun kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan hafif yaralı kurtulan ikizi Yunus Yazgan ise Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Çığ kurbanı Emre son yolculuğuna uğurlandı
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