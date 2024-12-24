DEM Parti’ye TBMM’de tarihi ayar! Hüseyin Yayman gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK’ya bakın

Terör örgütü PKK üyesi sözde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin gerçekleştirilen SİHA operasyonu ile Münbiç'te etkisiz hale getirildi. DEM Parti, Meclis'te etkisiz hale getirilen teröristleri savunup, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. DEM Parti'nin provokasyonu sonrası söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sert ifadeler kullandı. Yayman, DEM Partililerin gözlerine baka baka, "Kürt düşmanı PKK'dır" dedi.

DEM PARTİ TERÖRİSTLERİ SAVUNDU, TSK'YI HEDEF ALDI

Terör örgütü PKK üyesi sözde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin gerçekleştirilen SİHA operasyonu ile Suriye'nin Münbiç bölgesinde etkisiz hale getirildi.

YAYMAN'DAN TARİHİ AYAR: KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK'YA BAKIN!

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti'nin terör savunuculuğuna dayanamayarak söz aldı. Yayman, DEM grubuna dönerek, "Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız, PKK terör örgütüne bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

"BU DİLİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

AK Parti kurulduğundan beri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir Kürt sorunu varsa bu benim sorunum demiştir. Sizin grubunuz her defasında bu Meclis'i Kürt düşmanı olmakla suçluyor. Bu dili kınıyoruz, asla kabul etmiyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla bunu söyleyemezsiniz.

Cumhur İttifakı olarak söylüyoruz, bu ülkede dün olduğu gibi bugün de bu ülkede yaşayan herkes eşittir. Birinci sınıf vatandaştır.

Bu konu istismara kapalıdır. En azından Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece bir hürmetkar tavrınız olsun.