Doğanın mucizesiyle geleceğe dokunuyor

Küresel çapta işlere imza atan Türk tasarımcı ve dijital medya sanatçısı Refik Anadol'un ABD Los Angeles'taki dünyanın ilk yapay zekâ sanatları müzesi DATALAND için hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' isimli yapay zekâ platformu Emine Erdoğan tarafından övgüyle karşılandı. Emine Erdoğan sosyal medya mesajında, "Refik Anadol'un hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekâsıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor. Platform doğayı anlamaya ve hissetmeye aracılık ediyor. Doğanın derin bilgeliğini yapay zekânın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor. İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.