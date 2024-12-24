Galata’dan dünyaya uyanın çağrısı

Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail'in katliamına "Dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde eyleme katılım çağrısında bulundu. Platform üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, 15 aydır dünyanın gözü önünde bir halkın yok edildiğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, mazlumların hakkını savunmaya ve Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Eylem kapsamında yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşulup kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürünecek.