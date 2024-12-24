İzbeton da satıyor

Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar, Bornova, Buca, Beydağ, Bayındır, Menderes, Karaburun, Torbalı derken bir süredir satışlara ara veren İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton Şirketi Bornova Manavkuyu ve Işıklar mahallelerindeki 5 taşınmazını satışa çıkardığını duyurdu.

SATIŞ İHALESİ 27 ARALIKTA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton Şirketin tarafından yayınlanan satış ilanında biri Bornova Manavkuyu diğerleri ışıklar mahallesindeki taşınmazların satış ihalesinin yeni yıla saatler kala, 27 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

PİYASAYA YÜKLÜ MİKTARDA BORCU VAR

Taşınmazların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde İzbeton Şirketinin kasasına yaklaşık 135 milyon liralık kaynak aktarılacak. Piyasaya 3 milyar liraya yakın borcu olduğu öne sürülen İZBETON'un elde edilecek gelirle biraz olsun rahatlaması öngörülüyor.