Önce işçiler şimdi de memurlar isyan etti! Konak’ta maaş isyanı

İşçilerden sonra şimdi de CHP'li Konak Belediyesi çatısı altında görev yapan memurlar isyan etti. Maaş ödemelerindeki aksamalar, performans ücretlerinin kaldırılması ve sınıf dışı görevlendirmeleri protesto eden memurlar dün öğle saatlerinde belediye binası önünde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel Sen İzmir 2 Nolu şube yönetimi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun sendikanın randevu taleplerine yanıt vermemesine tepqki gösterdi.

ÇALIŞANLAR MUTSUZ

Grup adına basın açıklaması yapan sendika, yaşanan sorunların belediye çalışanlarının motivasyonunu ve iş barışını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Başkan Mutlu'ya "Bu kadar sorunla boğuşan kamu emekçilerinin sesine kulak ver" çağrısında bulunan sendika basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi: "Çalışanlar olarak bu kadar mutsuzken Konak'ın mutlu olmasını ummak bir hayaldir. İdarenin bu haklı taleplerimizi dikkate alması için tekrar uyarıyoruz" dedi.

KÖTÜ GİDİŞATIN FATURASI ÇALIŞANLARA KESİLMEMELİ

Ekonomik sıkıntıların faturasının belediye çalışanlarına kesilmemesi gerektiğini belirten Tüm Bel Sen, özellikle performans ödemelerinin kaldırılmasının çalışanları zor durumda bıraktığını belirtti. Çalışanların borç sarmalında ve faiz kıskacında olduğunu öne süren sendika: "Kamu emekçilerine yıllardır aksatılmadan ödenen performans ücretlerinin kaldırılması, iyi niyetli olunmadığının göstergesidir. Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklanan eksik ödemelerin derhal yapılması, Performans ödemelerinin encümen kararıyla tekrar başlatılması, Sınıf dışı görevlendirmelerin sonlandırılması ve liyakate uygun atamaların yapılması, TİS sürecinin şeffaf bir şekilde ilerletilmesi,Çalışma ortamındaki huzursuzluğu gidermek için bir an önce adımlar atılmalıdır" dendi.