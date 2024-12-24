Sadece Türkler bize kapılarını açtı

Hatay'ın Reyhanlı ve Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar sınır kapılarında Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor. 13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado, "Arap ülkeleri bile bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bize kapılarını açtı. Minnettarız. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor" dedi. Nesrin Şuker ve 14 yaşındaki kızı Diyene Şuker ise "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. Esad gitti, biz rahat ettik. Esad çok zalimlik yaptı. Türkiye bize çok iyi ev sahipliği yaptı. Herkes arkadaşımız gibi davrandı" dedi. Diyene, Suriye'ye çok sevdiği kedisini de götürdü. AA