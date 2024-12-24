Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:25Son Güncelleme: 24.12.2024 18:34
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı ile telefonda görüştü!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı Mahir Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konuların ana başlığı Suriye’nin sağlık sisteminin yeniden inşası oldu.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin yeni döneminde sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konuları ele alındı.
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı ile telefonda görüştü!