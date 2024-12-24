Şehitler vatan toprağına emanet

Muğla'da, önceki gün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra düşen ambulans helikopterde yaşamlarını yitiren Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'daki Ahatlı Diş Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından helallik alındı. Cenazelerin araçlara taşınması sırasında yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Gönül'ün eşi Emriye Büşra Gönül ve oğlu Batuhan Gönül, tören boyunca bir birlerine destek olarak ayakta durabildi.Dr. Coşkun ve teknisyen Saykal'ın cenaze törenleri ise Kurşunlu Camii'nde yapıldı. Dr. Cengiz Coşkun'un eşi Özgül Coşkun ile kızları Berfin ve Ekin büyük üzüntü yaşarken, Selçuk Saykal'ın annesi Fadegül Keskin tabuta sarılarak, "Kalk ne olur ölmedim de", "Kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk" diye ağıt yaktı. Eşi Ayşe Saykal ile çocukları Alp, Batu ve Cenk de gözyaşlarına boğuldu. İki sağlıkçı, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Memleketlerine gönderilen pilotlardan Bayram Çiçek, ikindi namazını müteakip Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Eşi Gülay Çiçek ve oğlu Gökberk gözyaşlarına boğuldu. Tamer Gönül ise bugün Kocaeli'nde, öğle namazını müteakip İzmit Fevziye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.ACİLTıp Teknisyeni Selçuk Saykal'ın daha önceki bir röportajda, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkân veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandığı görüntüleri ortaya çıktı.Sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Deniz Kuvvetleri'nde çeşitli birliklerinde helikopter pilotluğu yaptıktan sonra, 2016'da albay rütbesiyle emekli olmuştu. 2023'ten itibaren ambulans helikopter pilotu olarak görev yapmaya başlamıştı. Oğlu Batuhan Gönül, "Babam ömrünü vatanına adadı. Emekli oldu ama ben üniversite okuduğum için çalışmaya devam etti. Harika bir babaydı" dedi.Pilot Bayram Çiçek de (54) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde taarruz helikopteri pilotu olarak görev yaptı. Silah arkadaşlarının, 'Göklere sevdalı bir komutandı' dediği ve 2022'de kıdemli albay rütbesi ile emekli olan Çiçek, 2023'ten beri helikopter pilotluğu yapıyordu.SABAH