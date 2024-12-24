Kılıçlı korsan yemin soruşturmasında flaş gelişme: Tarih belli oldu

MSB: Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine ilişkin "Ortaya çıkan durum bir disiplin suçudur. Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir." demişti.

Bakan Güler geçtiğimiz günlerde şu ifadelere yer vermişti:

"ASKERİ HİYERARŞİ İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

"Teğmenler süreci doğru değerlendirilmeli. Bu kapsamda ortaya çıkan durum Atatürk'ü ve mirasını göz ardı eden bir tutumdan ziyade vuku bulan bir disiplin suçunun incelenmesidir. İsnat edilen suç kılıç çatmak, andı okumak ve ya "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil defatle yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı ve organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir. Teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çattığı, andı neden okuduğu, neden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği sorulmadı. Eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur, bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Teğmenlerle ilgili gündem bizim gündemimizin ana maddesi de değildir. Her gün 30 bin evladımız 365 gün, 24 saat operasyonda.

"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Cezasına disiplin kurulu karar verecek. Suç mahiyeti ne olursa olsun, disiplin süreci aynı şekilde işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizliğin "Ama"sı "lakin"i, "fakat"ı olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce ceza almaması, başarısız olmamaları, metnin önceden okunması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerekçesini değiştirmez. TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür, ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Bu disiplinsizlikle TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda gereksiz şekilde TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses nizam ve disiplinin muhafazası olmazsa olmazımızdır. Ordunun yıpratılmaması konusunda herkesin daha dikkatli olması, olayı bağlamından koparma çabalarına itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

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