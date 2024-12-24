Vakıf üniversitelerinde ikinci öğretim kaldırılıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl vakıf üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kontenjanlarının sıfırlanacağını açıkladı. Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda konuşan Özvar, "Geçen yıl devlet üniversitelerimizin ikinci öğretim programlarının kontenjanlarını sıfırlamıştık. Bu yıl ise vakıf üniversitelerimizin ikinci öğretim programlarının kontenjanlarını sıfırlayacağız. Sağlık, mühendislik veya sosyal bilimler gibi alanlarda artık mezunlarına iş imkânı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların bir an önce tespit edilmesi ve bu programların yerine iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak, beceri odaklı yeni programların tasarlanması gerekmekte" ifadesini kullandı. Özvar, "Elimizdeki verilere göre akademik personel sayısındaki yetersizlik, vakıf yükseköğretim kurumlarının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Vakıf yükseköğretim kurumlarının gerek mevcut programlarına öğrenci kontenjanı alabilmeleri gerekse yeni programlar açabilmeleri adına akademik personel eksiliğini gidermeye yönelik gerekli tedbirleri ivedilikle almalarının önemini vurgulamak isterim" diye konuştu.