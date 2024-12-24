Yeni hayata Esad’ı ezerek adım attılar

Suriye'de Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim şekillenmeye başlarken, Esad rejiminin askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya devam ediyor. Askerler, Esad'ın resminin olduğu tabloya basarak merkeze giriyor. Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası, yeni yönetimin kurduğu uzlaşı ve kimlik tespiti merkezi olarak kullanılıyor. Yerleşkenin dışındaki demir kapıda çok sayıda kişi sırada bekliyor. Sıraya kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor. Merkezin girişinde kuyrukta bekleyenler, silahları varsa önce bunları kenara bırakıyor, Beşar Esad'ın resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.İçeride Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor. Kayıt yaptıranlara üç ay süreli yeni kimlik verildiği, bu sayede güvenli biçimde ülkede dolaşabilecekleri belirtiliyor. Suriye'deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığı'nın Şam'da açtığı "kimlik tespiti ve uzlaşı" merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu, "Rejim unsurları ve burada çalışanlar, eğer ki ellerine kan bulaşmamışsa zamanla işlerine ve normal hayatlarına dönebilirler.Buraya gelenler de Suriye halkının evlatları. Rejim onları yanlış yönlendirdi. Yeni bir sayfa açmak ve yeni Suriye'yi inşa etmek istiyoruz" dedi. Rejimin silahlı tüm unsurlarına seslenen Abdurabu, şu ifadeleri kullandı: "Bu uzlaşı merkezine gelsinler ve silahlarını bıraksınlar ki bu fırsatı kaçırmasınlar. Eğer ki silahlarını tutuyorlarsa bunları eşkıyalık için halka veya hükümete karşı kullanacaklar demektir. Buna izin verilmeyecek." Teslim olan eski askerlere sosyal hizmet görevi verilebileceği öğrenildi.