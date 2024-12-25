Geri dönüşler 7 kat arttı

İçişleri Bakanlığı, Esad rejiminin düşmesinden sonra Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşüyle ilgili istatistiki bilgileri açıkladı. Buna göre 25 Kasım-8 Aralık haftasında günlük ortalama 41 aile (245 kişi) dönüş yaparken 9 Aralık-23 Aralık arası bu sayı günlükte ortalama 295 aileye (1674 kişi) çıktı. 7 kat artışa denk gelen bu ivme 9 Aralık-23 Aralık haftasında toplam 4136 aileye (23.440 kişi) çıktı. En çok geri dönüş işlemi 11 bin 685 kişiyle Hatay Cilvegözü'nden gerçekleşti. Sınır kapılarından dün geçiş yapanlar SABAH'a konuştu:

Hazal Halid (16): Türk insanları çok yardımsever. Bize sahip çıktılar.

Ahmed Almari (16): Küçük yaşta geldiğim Türkiye'de öğrendiğim kuaförlüğü ülkemde sürdüreceğim. Bize kapılarını açan Türk milletine teşekkür ederiz.

Mahmud el Hammud (37): Türkiye'ye bu süreçte çok teşekkür ederiz, bizlere destek çıktılar, kardeş oldular.