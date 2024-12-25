Rozetini Başkan Erdoğan taktı! Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Parti’ye katıldı

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı. Yamanlı'nın rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Gelecek Partisinden dün istifa eden Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.
DÜN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ
Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak.
İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesinden sonra Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü. Grup düştüğü için bugünkü Genel Kurul oturumunda Saadet- Gelecek grubunun araştırma önergesi görüşülmeyecek. Saadet-Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 20'ye tamamlanmazsa yarın gerçekleşmesi beklenen grup toplantısı da yapılmayacak.