SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşuyor

Son dakika: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ödül sahiplerini belirleyen seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz. Bilim, kültür ve fikir dünyamızı eserleri ile aydınlatan sanatkar ve zanaatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ödül sahiplerine başarılar diliyorum. Gelenekli sanatlarımı muhafaza etmeliyiz. Düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni geçmişten aldığımız ışıkla geleceği aydınlatmak için icra ediyoruz. Kimsenin yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor bu millete aidiyet duygusu hisseden herkesi baştacı ediyoruz.

Devraldığımız mirası zenginleştirmek için ömrünü vakfeden her sanatçı bizim için ayrı bir yere sahiptir. Bu milletin derdi ile dertlenen herkese devlet olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Merhum Nurettin Topçu büyük adamı tanımlarken 'Büyük adam eserleri ile hayatını birleştiren adamdır' demişti.