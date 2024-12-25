Son dakika: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Fırat Serihan etkisiz hale getirildi

MİT'in uzun süreli istihbari çalışmaları sonucunda, Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında yer aldığı ve bu eylemleri bizzat yönettiği tespit edildi. Örgüt içinde önemli bir konumda bulunan Serihan, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan teröristlere silah ve mühimmat tedarik etmekle görevlendirilmişti.
MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın hazırlıklarını adım adım takip etti ve operasyon için en uygun zamanı belirledi. Irak/Gara'da güvenlik güçlerimize yönelik yeni bir saldırı planlayan Serihan ve beraberindeki teröristler, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
SERİHAN'IN ÖRGÜTTEKİ GEÇMİŞİ
Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, 2010 yılında İstanbul'dan örgütün kırsal kadrolarına katıldı. İlk yıllarında Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Serihan, 2014'te Suriye'nin Serekani bölgesinde takım komutanı olarak görevlendirildi.
2015-2016 yıllarında Tel Tamir ve Serekani bölgelerinde cephane sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, 2017 yılında Ayn Al Arap'ta sorumlu düzeyde görev aldı. 2018'den itibaren ise Irak/Gare bölgesinde sözde Genel Cephane Sorumlusu olarak örgütte kritik bir rol üstlendi.