‘Terör örgütüyle bağlantılılar’

PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantıları tespit edildikten sonra geçtiğimiz ay tutuklanan DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 17 Kasım'da DEM Parti Esenyurt ilçe binasında, 1995'te çatışmada etkisiz hale getirilen terörist adına taziye töreni düzenlendiği ve örgütsel sloganlar atıldığı kaydedildi.

Bu taziyenin ardından binaya düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'İstanbul il konferansına yönelik Esenyurt ilçe toplantısı' adlı dijital belgede; eleman devşirmede yetersiz kaldıkları ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) örgütleme yapması gerektiğinin vurgulandığı ve 'DTK ve HDK tam olarak hayatın içerisinde olmalı' ifadelerine yer verildiği belirtildi. DTK'nın, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü tabana yaymak amacıyla yürüttüğü dört ayaklı paradigmalardan biri olduğu ve örgütün hedefi olan özerklik stratejisini hayata geçirmek için kurulduğu anlatıldı. Şüphelilerin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.