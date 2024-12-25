Yavuz Sultan Selim’in yadigârına TİKA eli

İslam tasavvufu denince akla gelen ilk isimlerden olan İbnü'l-Arabi'nin kabri kendi ismini de taşıyan caminin bahçesinde yer alıyor. Caminin iç kısmının güzel yapısıyla dikkat çekerken etrafında bulunan Osmanlı dönemi mezarlar ise içler acısı haldeydi.TİKA bu duruma kayıtsız kalmayalar cami bahçesinde çalışma başlattı. Bahçede bulunan bir çok Osmanlı mezarı bakımsızlık nedeniyle kötü durumdaydı. Ordu komutanları ve Osmanlı görevlilerinin mezarlarının bulunduğu bahçe TİKA görevlileri tarafından düzenlenmeye başladı.Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han, Şam'a gelerek İbnü'l-Arabî'nin mezarını buldurarak buraya bir türbe, yanına da bir cami ve tekke yaptırdı. İç yapısıyla dikkat çeken caminin ortasında bir fişkiye bulunuyor. Caminin bir alt katına indiğinde ise İbnü'l-Arabi'nin ve akrabalarının türbeleri bulunuyor.İbn-i Arabi camisinin imamı Muhammed Kerkura, "Ben bu türbenin hizmetkarıyım. Allah bizi bu görev ile şereflendirdi. Efendimize bilimin sultanı deniyordu. Doğumu 560 yılındaydı. 638 yılında vefat etti. 78 yıl yaşadı. Allah ondan razı olsun. Türkiye burada çevre düzenlemesi yapıyor" dedi. Muhammed Kerkura hizmetlerinden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.