YPG/PYD’li Salih Müslim ile röportaj yapan Nevşin Mengü’ye 7.5  yıla kadar hapis istemi!



ÖVME YOK AMA PROPAGANDA VAR

İddianamede, sunucu olarak bulunan şüpheli Nevşin Mengü'nün suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde bir söz ya da beyan bulunmadığı, ancak PYD Silahlı Terör Örgütü Eş Başkanının örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak meşru göstermeye çalıştığı yer aldı. İddianamede, propaganda fiilinin terör örgütünün gayri meşru yöntemlerine toplum nezdinde saygınlık kazandırma girişimi olup manevi anlamda örgüte katkı sağladığı vurgulandı.

7.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yayın sonrasında Müslim'in sarf ettiği söz ve beyanlarının birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak binlerce kez görüntülendiği belirtilerek Mengü'nün "Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.