Çocukların sosyal medya kullanımına yeni düzenleme: Bakan Uraloğlu tarih verdi

"ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ"

Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK'

'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.