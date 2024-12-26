İsias Hotel’de vicdanları yaralayan karar

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden katıldı. Duruşmada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu. Son sözlerin alınmasının ardından heyet kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği Hasan Aslan hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına hükmetti. Sanıklar Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı. Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi. Ancak 72 kişiye mezar olan İsias Hotel davasında çıkan karar tepkilere neden oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı. KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, "Nihayet karar açıklandı, öncelikle adalet tecelli etti. Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar. Ama buna rağmen otelin yapımında gerek mimarından olsun gerekse öbür sektörlere kadar herkese adalet bir ceza uygulaması yapmıştır. Bu tabii bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir" dedi. Üstel, gerekçeli kararın açıklanmasından sonra kararı istinafa götürüp orada da bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.