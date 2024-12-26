Kadın sığınma evine kilit vurdu

Geçtiğimiz aylarda toplanmayan çöpler, işçi ve memur eylemleri ile gazete manşetlerini süsleyen İzmir'deki Bayraklı Belediyesi, şimdi de yeni bir skandalla kent gündemine oturdu. Yerel seçim öncesi 8 Mart Dünya Çalışan Emekçi Kadınlar Gününde CHP'li kadın belediye meclis üyesi adayları ile birlikte partisinin genel merkezi tarafından hazırlanan 9 maddelik 'Yerel yönetimlerde eşitlik politika' belgesinin altına imza atıp kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüğünü belirten CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, göreve geldikten sonra seçim meydanlarında verdiği sözleri, altına imza attığı belgeleri çabuk unuttu. Önce üniversite eğitimi için kente gelen kız öğrencilerin barındığı 80 yataklı öğrenci yurdunun kapısına kilit vuran Başkan İrfan Önal, şimdi de kent merkezinde faaliyet gösteren üç büyük sığınma evinden birisi olan Bayraklı Belediyesi Kadın Sığınma Evi'nin kapısına kilit vurdu. Önal'ın icraatları bununla da sınırlı kalmadı. Önal belediye çatısı altında hizmet veren kadınların ve ailelerin karşılaştığı şiddet gibi sosyal sorunlara karşı verilen mücadelede önemli bir rol oynayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün de faaliyetlerine son verdi. Önal, kapatmaya gerekçe olarak da sığınma evine birkaç kadının gelip gitmesini gösterdi. Önal'ın şiddete uğrayan kadınların barındığı evini kapatması büyük tepki topladı.

KABUL EDİLEMEZ

Bayraklı Belediyesi'nde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir Kadın Komisyonları basın bildirisi ile Başkan Önal'ı kapatma kararlarından ötürü sert bir dille eleştirdi. Sendika yayınladığı basın bildirisinde Başkan Önal'a 'İlk olarak kadın ve çocuklardan mı vazgeçiyorsunuz?' diye sordu. Kadın haklarının korunmasının sadece devletin değil, belediyelerin de sorumluluğu altında olduğunu belirten komisyon kadın hakları mücadelesinin güç kaybetmesine yol açacak bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.