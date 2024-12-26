Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Şahin, şu mesajları verdi:"Kadına yönelik şiddet karşısında sıfır tolerans ile hareket ediyoruz. Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Bir yapım, dizi, program, film olmasın ki kadına yönelik şiddet var ise ceza almamış olsun. Az da olsa çok da olsa mutlaka müeyyide uyguluyoruz. Kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerimizi daha sıkı şekilde yapacağız. Verdiğimiz cezaların yüzde 90'ı dizilerdeki ahlaki değerleri yozlaştırıcı sahnelerle ilgili. Attığımız adımlar neticesinde dizilerdeki şiddet sahneleri azaldı. Yüzde 100 denetimimiz var. YouTube keşke bizim denetimimizin altına girse, onun için çabalıyoruz, maalesef kaçıyor."RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise düzenlemeye aykırı hareket edenlere 639 müeyyide uyguladıklarını kaydetti.