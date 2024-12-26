Kurtulmuş'tan Volodin'e "başsağlığı" telefonu

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.