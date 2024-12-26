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Giriş Tarihi: 26.12.2024 16:12

Kurtulmuş'tan Volodin'e "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA
Kurtulmuş’tan Volodin’e başsağlığı telefonu

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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Kurtulmuş'tan Volodin'e "başsağlığı" telefonu
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