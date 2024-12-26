"Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü tamamen SMO’da"

MSB kaynakları, yeni dönemde Suriye'nin savunma ve güvenliğine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün ne olacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

"Komşumuz Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede, savunma alanındaki işbirlikleri, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında muhataplarımızla karşılıklı görüşmeler yaparak hazırlanacak yol haritasına göre hareket edilecektir."

SURİYE'DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "Suriye'de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktadır. Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktur. Kendini iyi bir durumda göstermeye çalışan terör örgütünün yalanlarına inanmamak gerekmektedir. PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye'yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir. Yaptığımız açıklamalarla ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleşen görüşmelerde terör örgütünün silah bırakmaktan başka şansı olmadığını, bu konuda kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu aktarıyoruz. Bu konuda yeni Suriye yönetimi ile fikir birliğinde olduğumuzu müşahade etmekteyiz."

FRANSIZ SAVAŞ UÇAĞININ KKTC HAVA SAHASINI İHLALİ

Bakanlık kaynakları, Fransa'ya ait bir savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:



"KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Fransa'ya ait uçuşların bölgede yakından takip edildiği ve koordine içerisinde bulunulduğunu ifade etmek isteriz. Bahse konu olay hakkında Fransa Askeri Ataşesi Bakanlığımıza davet edilmiş ve bölgedeki hassasiyetlerimiz aktarılmıştır. İletişim kanalları açık tutularak Fransız muhataplarımızla gerekli değerlendirme yapılmaktadır. Uluslararası hukuka aykırı şekilde yapılan tüm faaliyetlere karşı KKTC'nin güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gereken tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edeceğiz."

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Teğmenlerle ilgili 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek toplantıya ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak'ta Teğmenlerin durumunu değerlendirmek üzere toplanacaktır. Şuanda Teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. YDK'nın bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak'tır. 16 Ocak'ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak "gerekçeli karar" sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir."

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA ARZUSUNDAYIZ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:



"Karanlık bir dönemin ardından yeni bir sayfanın açıldığı Suriye'de barış, huzur ve istikrara yönelik adımları destekliyor; güney komşumuzun toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu kapsamda; Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dâhil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı iş birliğini, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz önleyici ve yok edici operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içerisinde 17'si Irak 55'i Suriye harekât alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3.021'e (Irak 1.464 / Suriye:1.557) ulaşmıştır. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde; 2 PKK'lı terörist Hudut Karakollarımıza teslim olmuş, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

SINIR GÜVENLİĞİ

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle; Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.830 olmuştur. Son bir haftada engellenen 527 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 95.340'a ulaşmıştır.

ULUSLARARASI TOPLUM ARTIK GÖRMEZDEN GELMEMELİDİR

İsrail'in, 13 yıldan fazla süren iç savaşın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığı bir dönemde Suriye'ye yönelik müdahalesine son vermesi, Lübnan'la imzalanan ateşkes anlaşmasına tümüyle uyması ve Gazze'de ateşkesi bir an evvel kabul etmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır yoğun bombardıman altında yaşayan Filistin halkı şimdi de açlık ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Yaşananları uluslararası toplum artık görmezden gelmemelidir. Bölgemizde barış ve istikrarın hâkim olması ve Filistin halkının uğradığı mezalimin sona ermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Bekamızın ayrılmaz bir parçası olan yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Yeni Nesil Fırtına Obüsü envantere alınmış, 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Fırlatma Aracının, 40 mm Tamburalı Bombaatar ile Sırt Tipi Karıştırma Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. NATO müttefikimiz İspanya ile "Jet Eğitim Uçağı Projesi"ne yönelik Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında 20 Aralık'ta imzalanmıştır. Bu tarihî anlaşmadan dolayı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz."