Savaşın yıkımı fotoğraflarda

Suriye'deki yıllarca süren iç savaş, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmakla kalmadı; aynı zamanda insanlık tarihine ışık tutan binlerce yıllık kültürel mirası da yerle bir etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan camiler, kiliseler, medreseler, çarşılar ve kaleler, çatışmaların yıkıcı etkisiyle yok olmanın eşiğine geldi. Bombaların hedefi olan tarihi eserler, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye, artık derin yaralarını saracak bir inşa süreci bekliyor.