Sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle ilgisi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır" dedi.Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun çağrısına şöyle yanıt verdi: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak 'siyasi' niteliğe sahiptir. Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsünü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."