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Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:04

Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti... Abdulkadir İpek tutuklandı

Samsun'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdulkadir İpek, tutuklandı.

AA
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti... Abdulkadir İpek tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdulkadir İpek hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Abdulkadir İpek, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti... Abdulkadir İpek tutuklandı
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