Bakan Uraloğlu açıkladı: 8 kişilik ekip uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye hareket ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Havayolları AZAL' a ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik heyet görevlendirdiklerini bildirdi.



Bakan Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, Azerbaycan otoriteleri ile koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışmalarını yürütecek" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK HER KOŞULDA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı..