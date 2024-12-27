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Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:09 Son Güncelleme: 27.12.2024 14:13

Başkan Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA
Başkan Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti

Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

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Başkan Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
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