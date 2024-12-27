Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88’inci yılında andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedileştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir."

Ersoy'un inandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmediğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikri cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."