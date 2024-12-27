Başkan Erdoğan’a askerlik fotoğrafı sürprizi

FABRİKA PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini de ziyaret etti.