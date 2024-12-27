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Giriş Tarihi: 27.12.2024 18:10 Son Güncelleme: 27.12.2024 18:11

Başkan Erdoğan'dan Kur'an tilaveti: Fabrika patlamasında vefat edenlerin ailesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ziyarette Kur'an okudu.

AA
Başkan Erdoğan’dan Kur’an tilaveti: Fabrika patlamasında vefat edenlerin ailesini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okudu.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Başkan Erdoğan'dan Kur'an tilaveti: Fabrika patlamasında vefat edenlerin ailesini ziyaret etti
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