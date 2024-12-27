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Giriş Tarihi: 27.12.2024

Bu yıl 3 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yıl 3 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terörle mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:
Son bir haftada 17'si Irak, 55'i Suriye harekât alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunuldu.
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi. Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e ulaştı.
Türkiye'nin birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
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Bu yıl 3 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi
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