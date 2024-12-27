Geriye dönük yapılan incelemede ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1.3 milyarlık vurgun

DEM Parti'nin önerisiyle CHP'den aday olan ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı. Özer'in yerine kayyum ataması yapıldı. Kayyum sonrası geriye dönük yapılan incelemelerde CHP'li belediyenin yaptığı vurgunlar da gün yüzüne çıktı.
DEVLETE VERGİ KAYBI YAŞATTILAR
Kayyum talimatıyla yapılan araştırmalar sonucunda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi. Akılalmaz vurgunda belediyenin satışları esnasında rayiç bedelleri ile oynandığı, rayiç bedellerin önce düşük gösterilip satış sonrasında ise yükseltilerek devlete büyük bir vergi kaybı yaşatıldığı tespit edildi.
2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son beş senede kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.
AHMET ÖZER'İN BİLGİSİ VARDI
Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandalın ardından kayyum ilk tespitleri sonrası yapılan detaylı incelemelerde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yönetiminin de yaşanan vurgundan haberdar olduğu, ancak işlem yapmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ahmet Özer'in bu yapılanmada yer alan ve kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personellere tazminatlarını vermek istediği belirlendi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Kayyum yönetiminin büyük vurgunu tespit etmesinin ardından olay yargıya intikal etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada belediye çalışanlarından üst yönetime kadar birçok ismin yer aldığı öğrenildi.