Geriye dönük yapılan incelemede ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1.3 milyarlık vurgun

AHMET ÖZER'İN BİLGİSİ VARDI

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandalın ardından kayyum ilk tespitleri sonrası yapılan detaylı incelemelerde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yönetiminin de yaşanan vurgundan haberdar olduğu, ancak işlem yapmadığı öğrenildi.



Öte yandan Ahmet Özer'in bu yapılanmada yer alan ve kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personellere tazminatlarını vermek istediği belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kayyum yönetiminin büyük vurgunu tespit etmesinin ardından olay yargıya intikal etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada belediye çalışanlarından üst yönetime kadar birçok ismin yer aldığı öğrenildi.