İşkence ve tecavüzler belgelendi

ESAD rejiminin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nin ardından 'Özgür Filistin' ve 'Mazzeh' hapishanelerinde de haksız yere tutuklanan binlerce mahkûmun tecavüz ve işkenceye uğradığı belirlendi. 40 metrekarelik koğuşlarda 200 mahkûmun aynı anda tutulduğu hapishanelerde tek kişilik hücrelere 10 mahkûm yerleştirildiği kaydedildi. Mazzeh Hapishanesi'nde gardiyanların kaldığı bölümlerde cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulunduğu ve ilaçları kullanan gardiyanların kadın mahkûmlara tecavüz ettikleri belirtildi.