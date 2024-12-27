Mehmet Öntürk: Hatay, Orta Doğu’nun turizm cenneti olacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Toplantı Salonu'nda Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın ihyası için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"ŞEHRİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Hatay'ın eski günlerine dönene kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Öntürk, "Hatay, Orta Doğu'nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.