Narin’i elbirliğiyle katlettiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni, 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı davanın 2'nci duruşması dün yapıldı. Tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın hazır bulunduğu Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, 300 kişilik büyük salonda yapıldı. Duruşmaya, müşteki ve sanık avukatlarının yanı sıra Narin'in babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ile akrabaları da katıldı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ile komisyon üyesi milletvekilleri ve Türkiye Barolar Birliği'nin izleyici olarak salonda yerlerini aldı. Yüksel Güran'ı 4, Enes Güran'ı 5, Salim Güran'ı bir avukat, Nevzat Bahtiyar'ı ise "zorunlu müdafi" savundu.

'SENİN YÜZÜNDEN'

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma başlarken "Herkes saygılı olacak. Güran ailesi, ilk duruşmada yaptığı gibi saygısızlık yaparsa, komple dışarı çıkarılacak" uyarısında bulundu. Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi tutuklu R.A., SEGBİS aracılığıyla ve pedagog eşliğinde tanık olarak verdiği ifadede, tutuklandığı zaman Salim'e küfrederek "Senin yüzünden başımız belaya girdi" dediği, ayrıca "İki ayağı da suya girmiş gibi ıslaktı" şeklindeki ifadesini, "Böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum" diyerek reddetti. Salim Güran'ın yanında olduğunu söylediği zamanlarla telefonla aradığı zaman çakışınca ortaya çıkan çelişkiyi ise açıklayamadı.

ÇOBANI DÖVMÜŞLER

Ardından Güran ailesinin sorguladığı çoban Ahmet Akgün, tanık olarak dinlendi. Görüntüler izlettirilen Akgün, zaman zaman ağlarken, arka tarafa götürülerek aralarında amca Erhan Güran ile Baran Kurtuluş'un da bulunduğu 4 kişi tarafından dövüldüğünü anlattı. Akgün, "Sen Enes'i gördün diyorlar, ben nereden göreceğim" diyerek, orada kendisine Enes'in sorulduğunu kabul etmiş oldu. Konuşmalarda tespit edilen, aile meclisinin ağabey Enes Güran hakkında "Şerefsizin şerefsizi Enes" dediğini duymadığını söyledi. Amca Erhan Güran'ın elini masaya koyup, "Konuş eşeğin oğlu konuş" dediği sorusunu da reddetti.

'BİR İKİ TOKAT ATTIK'

Aile meclisi toplantısının yapıldığı evin sahibi olan amca Erhan Güran, Ahmet Akgün'ü bir şey bilip bilmediğini sormak için çağırdıklarını iddia ederken, önce dövmediklerini savunurken, ardından "Çok dövmedik. Bir-iki tokat atıldı" diyerek yaşananları kabul etti.

'ANNESİ TEPEDEYDİ'

Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise önceki celsedeki ifadesine ekleyecek bir şey olmadığını söyledi. "Narin'i sen mi öldürdün?" sorusuna, "Hayır ben öldürmedim" yanıtını veren Bahtiyar, küçük kızı götürürken tepede sadece annesi Yüksel Güran'ı gördüğünü ileri sürdü. Bahtiyar, "Narin'in cesedini alırken Salim 'Ben öldürdüm' dedi. Pişman oldum, Narin'in yerini değiştirmek istedim ama fırsat bulamadım" dedi. Dünkü duruşması 14 saat süren davanın görülmesine bugün devam edilecek.

ANNEDEN NEVZAT'A 'ADAM OL' TEPKİSİ

Sanık anne Yüksel Güran, "Narin'in katilinin bulunmasını istiyorum. Bu leke benim üzerime kaldı. Katil bulunsun" dedi. Anne Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Allah belanı versin senin. Adam ol, adam" diye tepki gösterdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı iki duruşma arasında verdiği mütalaasını tekrarlayarak aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini ifade etti. Sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğuna dikkat çeken savcı, elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirtti. Savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, iyi hal indirimine gidilmemesini istedi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

MÜTALAANIN ardından söz verilen baba Arif Güran, "Sorguda bana Narin'in, görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğünü sordular ve 'Bu olayı sen, Baran ve ağabeyin Erhan dışında herkes biliyor' dediler. Ben de kesinlikle böyle bir şeyin olamayacağını söyledim. Salim'in kızıma kötülük yapacağına inanmıyorum. Narin'i Salim öldürmedi" dedi. Arif Güran, ifadesine ağlayarak devam ettiği sırada sanık oğlu Enes Güran ayağa kalkarak dışarı çıkmak istedi. Bunun üzerine jandarma, Enes Güran'ı tuttu. Bu sırada diğer aile bireyleri de ayağa kalkıp Nevzat Bahtiyar'a bağırarak tepki gösterdi. Salon bir anda karışınca Başkan Ramazan Dündar, izleyici olarak gelen ailenin dışarı çıkarılması talimatını verdi. Aile üyeleri çıkmayınca salon gerildi ve duruşmaya 45 dakika ara verildi.