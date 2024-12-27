Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | CHP’nin eylem çağrısına resen soruşturma
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:41 Son Güncelleme: 27.12.2024 15:04

SON DAKİKA | CHP’nin eylem çağrısına resen soruşturma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eylem çağrısı sonrası resen soruşturma başlattı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
SON DAKİKA | CHP’nin eylem çağrısına resen soruşturma

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okuyan teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenler için kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaparak, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etmişti.

CHP'NİN EYLEM ÇAĞRISINA RESEN SORUŞTURMA

Çağrı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'nin eylem çağrısına, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve 1632 sayılı askeri ceza kanunun 95. Maddesine muhalefet suçları oluşturacağı nedeniyle resen soruşturma başlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun sokak çağrısına tepki

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | CHP’nin eylem çağrısına resen soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA