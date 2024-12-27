SON DAKİKA | CHP’nin eylem çağrısına resen soruşturma

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okuyan teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenler için kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaparak, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etmişti.

CHP'NİN EYLEM ÇAĞRISINA RESEN SORUŞTURMA

Çağrı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'nin eylem çağrısına, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve 1632 sayılı askeri ceza kanunun 95. Maddesine muhalefet suçları oluşturacağı nedeniyle resen soruşturma başlattı.