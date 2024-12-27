Suriye’de terör örgütünün son çırpınışları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarının açıklaması şöyle:

BÖLGESEL BARIŞ Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Savunma alanındaki işbirlikleri, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahip. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecek.

SON ÇIRPINIŞLARI: Suriye'de yeni bir döneme girildi, Suriye artık Suriyelilerin. Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışıyor. Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yok.

YA SILAH BIRAKACAK YA YOK OLACAK: PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacak. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye'yi terk edecek. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecek. Terör örgütünün silah bırakmaktan başka şansı yok, bu konuda kararlılığımız tam ve kesin.

DEVRIK REJIM GÜÇLERINE YÖNELIK OPERASYON BAŞLATILDI

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşar Esad rejimi unsurlarına yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Esad rejimi unsurlarının, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlere kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Askeri Operasyonlar İdaresi'nin, İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle devrik rejim unsurlarına yönelik operasyon başlattığı duyuruldu. Toplumsal barış ve istikrarı sağlamak için başlatılan operasyonda devrik rejim grupları mensuplarının etkisiz hale getirildiği belirtildi. DIŞ HABERLER

SİLAHLARINI TESLİM EDİYORLAR

Suriye'de rejimin çökmesinin ardından geçici yönetimin Halep'te kurduğu "uzlaşı merkezinde" devrik rejimin askerleri silahlarını teslim ederek yeni yönetime kayıt oluyor. Halep'in Cemiliye bölgesindeki geçici yönetim tarafından açılan uzlaşı merkezi önüne her gün yüzlerce devrik rejim askeri gelerek sıraya giriyor. DIŞ HABERLER

'MEZHEPSEL SLOGAN VE KIŞKIRTICI KONUŞMADAN UZAK DURUN'

Suriye'nin Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülkede dün bazı kentlerde düzenlenen protestolara ilişkin, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini ve herkesin bundan uzak durması gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" vurgulanarak, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması" uyarısında bulunuldu. DIŞ HABERLER