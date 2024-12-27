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Giriş Tarihi: 27.12.2024

Suriyelilerin kimlik, ehliyet ve pasaportları Türkiye’de basılacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Suriyelilerin kimlik, ehliyet ve pasaportları Türkiye’de basılacak

Suriye'nin yeni döneminde cipli pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyetleri Türkiye'de basılacak. Suriye'de yeni yönetim birçok alanda Türkiye'den destek istedi. Suriye'nin nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi resmi kimliklerin basımı için talep geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bu isteğe olumlu yanıt verildi. Yeni Suriye'nin ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanlarının Türkiye tarafından basılması için hazırlık başladı. Kimlikler çipli olacak. Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'de ofisler açacak. Suriyelilerin gidişgelişleri buradaki ofislerden koordine edilecek.

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Suriyelilerin kimlik, ehliyet ve pasaportları Türkiye’de basılacak
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