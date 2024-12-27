Yargıtay’dan darbeci 31 ere tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde 6 vatandaşın şehit edildiği İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilen 33 erin cezası onanmıştı. Kararın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 er hakkındaki mahkûmiyet kararına itiraz etti. Başsavcılık, 'sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı', 'anayasayı ihlal' suçu bakımından ise 'kaçınılmaz hataya düştükleri' gerekçesiyle hükümlerin bozulmasını talep etti. Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde bularak sanık erlerden 31'i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliyesine karar verdi.