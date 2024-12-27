Yılbaşı öncesi 17 ton sahte içki ele geçirildi! İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız polislere teşekkür etti

Yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonu düzenleyen İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri 15 milyon lira olan 13 bin 954 litre alkollü sıvı, iki bin 895 şişe satışa hazır halde sahte içki, bin 50 sahte içki bandrolü, bin 30 şişe kapağı ve çok sayıda malzeme ele geçirdi. 17 ton sahte içki İstanbul Emniyeti'nde sergilenirken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, personeline teşekkür etti.

İstanbul Emniyeti; yılbaşı öncesi İstanbul genelinde "Sahte İçki" operasyonu ve denetimi düzenledi. Denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri 15 milyon lira olan 13 bin 954 litre alkollü sıvı, iki bin 895 şişe satışa hazır sahte içki, bin 50 sahte içki bandrolü, bin 30 adet şişe kapağı ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen 17 ton sahte içki ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiye de katıldı. Selami Yıldız ele geçirilen sahte içkileri ve diğer suç unsurlarını inceledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Arkadaşlarımız önemli bir operasyona daha imza attı. Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla devam edecek" dedi.