2025’te terör bitecek, ekonomide başarı gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Kongremizi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir parçası olan partimizdeki değişim sürecinin önemli bir dönüm noktası haline getirmek istiyoruz. Alternatif üretme konusunda vizyonda, programda, projede, eser ve hizmette kendi kendimizle yarışıyoruz. Siyasette bile çıtayı yükselterek rekabet şartlarını zorlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiz bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. Her vesileyle ve her seviyede milletimizle sürekli hemhal olarak insanımızın şikâyetlerine ve beklentilerine kulak veriyoruz.

Allah'ın izni, sizlerin gayreti ile partimiz ve ittifakımız uzun yıllar hem Melis'te hem belediyelerde iktidar olmayı sürdürecek. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız. Bu çatı, kalbi milleti için atan herkesi altında toplayacak genişliktedir. Değerlerimize inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz elbette. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette ayrışmanın artması doğru değil. Kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı sıklaştırmalıyız.

2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine yaklaştırmakta kararlıyız. Muhalefetin milletimize karamsarlık pompalamaya çalışmasının arkasındaki nedeni iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize aşkla hizmet etmektir.

Balıkesir'deki patlamada yaşananlar bizim ortak acılarımız ama bakıyorsunuz henüz cenazeler bile kalkmadan, daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir. Siz önce çıkın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını verin.

BAAS REJİMİ DÜŞTÜ, YASINI ONLAR TUTUYOR

61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından Baas rejimi düştü. Ama bakıyorsunuz yasını sadece Türkiye'de ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esad'a mersiye yakacaklar. Ülke ve milletin hayrına sonuçları olabilecek hiçbir gelişmeye, Türkiye için kurulmuş olumlu tek bir cümleye bile tahammülleri yok. Suriye'deki insani kriz süresince Türkiye'de misafir ettiğimiz 3.6 milyon ile sınırların ötesinde güvenliklerini sağladığımız ilave 4 milyon kişi var. Bu yüzden pek çok vicdansız saldırıya uğradık. Türkiye'yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan bu hayâsız akımların tamamına göğüs gerdik. Millet sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi.



SÜRPRİZ FOTOĞRAFTAN ASKER ERDOĞAN ÇIKTI

Balıkesir Merkez Havalimanı'na giden Başkan Erdoğan havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (oturanlardan soldan 4'üncü) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu söyledi. Erdoğan da Karaduman'a bu güzel hatıra için teşekkür etti.

BAY KEMAL, SENİ KUYUDAN BİZ DE KURTARAMAYIZ

Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasi belasını 'babaoğul gibiyiz' diyerek, kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. 'Babaoğul gibiyiz' diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var, ne halini hatırını soran var ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var.

Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Bay Kemal hiç kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

ANAHTAR ÜLKE OLDUĞUMUZU DÜNYA BİLİYOR

Türkiye'nin bölgesindeki sorunların çözümünde anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor. Ama bu gerçeği Amerika'nın seçilmiş başkanı söyleyince CHP Genel Başkanı ve yönetimini adeta hafakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar, hürriyetperverler, peki düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan, Türkiye'de uzman yokmuş gibi Amerika'dan ekonomist ithal eden, Avrupa'dan 'aferin' alacağız diyerek savunma sanayiimize saldıran siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi? Türk siyasetini böyle aciz bir muhalefet yapısına mahkûm edenler tarih ve millet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Biz bunların hepsini de bir kenara bırakıp kendi işimize bakıyoruz.



FABRİKADAKİ PATLAMADA ÖLENLERİN AİLELERİNE ZİYARET

Başkan Erdoğan, kongre öncesi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu. Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı dileyen Erdoğan ziyaretlerinde dua okudu, yaşlıların ve çocukların ellerinden öptü.





MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE SİNSİ OPERASYONLARI BOZDUK

Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Tek parti faşizminin ardından gelen çok partili siyasi hayatımıza damga vuran darbe, siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim, ekonomik kriz felaketleri, özellikle hafızalarımızda tüm canlılığıyla durmaktadır. Rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın başlattığı kalkınma ve demokratikleşme hamlelerinin karanlık mahfillerde yazılan senaryolarla nasıl akamete uğratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara, benzer tehditlere maruz kaldık.

Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimine, 15 Temmuz ihanetinden kanlı terör eylemlerine, ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan manipülasyonlara varıncaya kadar sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Önceki dönemlerden farklı olarak milletten aldıkları güçlü destekle tüm bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Bürokratik oligarşiden bölücü terör örgütüne, FETÖ'cü alçaklardan emperyalistlerin içimize yerleştirdiği uzaktan kumandalı aygıtlarına kadar nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Bu süreçte elbette biz de yara aldık, maruz kaldığımız çetin imtihanlara da sabrettik. Allah'ın bize bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük, görüyoruz.

EMİNE ERDOĞAN, TOGEM-DER ÜYELERİYLE BULUŞTU

Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER)

Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.