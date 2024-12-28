Akif’in emaneti gençlerin omzunda

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı. İstanbul Valiliği'nce, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul Valiliği'nce düzenlenen törene Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu, İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un kabri başına gelen Bahçelievler 15 Temmuz Şehitler İlköğretim Okulu'nun minik öğrencileri de milli şairimiz için dualar ettiler.





ERDOĞAN'DAN AKİF'E ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedîleştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıldönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir. İnandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi. Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikrî cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedî âleme irtihalinin yıldönümünde Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Muhammed UZUN/SABAH