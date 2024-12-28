CHP’nin sokak çağrısına yargıdan soruşturma

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okuyan teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenler için kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaparak, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etmişti.Çağrı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'nin eylem çağrısına, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve 1632 sayılı askeri ceza kanunun 95. maddesine muhalefet suçları oluşturacağı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.Bağcıoğlu'nun Whatsapp gruplarına gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer alıyordu:"Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım. 16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşları ruhu ile destek sağlamak amacıyla hiçbir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarınızı gönülden istirham ediyoruz. Basın açıklamalarına emekli askerleri ve tüm yurtsever halkımızı bekliyoruz."