Düzensiz göçmenlere yönelik dev operasyon

Ülke genelinde gerçekleştirilen göçle mücadele operasyonlarında, 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Denetimlerde 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 656 düzensiz göçmen tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin göç yönetiminde dünyaya örnek bir model sunduğunu" vurguladı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, düzensiz göçle mücadelede kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.Metruk binalar, umuma açık eğlence mekânları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma istasyonlarında yapılan denetimlerde, 26 bin 456 personel ve 8 bin 370 ekip görev aldı. 5 bin 446 farklı noktada yapılan denetimlerde 4 bin 295 metruk bina, 7 bin 776 umuma açık yer, 514 terminal ve 3 bin 31 diğer alan olmak üzere toplam 15 bin 616 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemler başlatıldı.